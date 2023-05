Geruchten over relatiebreuk dwingen Cristiano Ronaldo tot bericht op Instagram: “Cheers to love”

In Spanje, Portugal, Zuid-Amerika en zelfs het Midden-Oosten doken er artikels op over hoe slecht het wel niet zou gaan tussen de wereldvoetballer en zijn vrouw. Er werd geopperd dat Ronaldo zijn Georgina “beu” is. “Zij denkt dat ze op gelijke hoogte staat met hem”, klonk het in een Portugese televisieshow. “Ze doet nauwelijks anders dan shoppen, met zijn geld.”

Bovendien zou Ronaldo gefrustreerd zijn over de “koele relatie” tussen zijn vrouw en zijn mama. Die laatste komt, onder andere, nauwelijks voor in de Netflix-docu over Georgina.

Maar er zou geen vuiltje aan de lucht zijn. Dat moet een foto die Ronaldo op zijn Instagram-pagina plaatste bewijzen. “Cheers to love”, is het bijschrift.

Georgina Rodriguez reageerde eerder al eens door op haar Stories enkele strofen uit een liedje van Romeo Santos te posten. “De jaloerse mensen verzinnen de geruchten, de roddels verspreiden ze en de idioten geloven ze”, klonk het.