Ook Angèle van de partij op prestigieuze Met Gala

Het ziet ernaar uit dat onze landgenote Angèle momenteel haar American dream beleeft. Na haar optreden op Coachella was ze nu te gast op het Met Gala. Het glamoureuze evenement is ook bekend als de ‘Oscars van de mode’ en verwelkomt traditiegetrouw een heleboel A-listers.

De organisatrice van het Met Gala, Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour, heeft dit jaar ook een uitnodiging naar Angèle Van Laeken verstuurd. De Bruxelles-zangeres ging erop in en verscheen tussen andere Hollywoodsterren in een zwarte Chanel-jurk met geometrische bovenkant en gouden riempje.

Angèle bracht met haar outfit een passend eerbetoon aan het overkoepelende thema van de avond Karl Lagerfeld: a line of beauty. Op een evenement of op een podium: de Brusselse draagt trouwens altijd Chanel omdat ze sinds 2020 onder contract staat bij het merk. Volgens het Franse magazine Glitz verdient Angèle vier miljoen euro met de deal.

Het blad, gespecialiseerd in luxe, kon het contract inzien en maakte de details wereldkundig: in ruil voor die grote som geld leent Angèle vijf jaar haar gezicht aan het label, in minstens tien campagnes rond mode en beautyproducten.