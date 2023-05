Nadat ze haar liefde voor Engeland al in vijf boeken goot, komt Regula Ysewijn met ‘Van wafel tot koek’ terug thuis in België. — © Inge Kinnet

Berchem

“In het begin van Bake Off Vlaanderen dacht ik dat ze een Miss België zouden kiezen, maar het mocht toch iemand met een gek retro kapsel en rode lippen zijn.” En dus jureert Regula Ysewijn al zes jaar in het populaire bakprogramma. Nadat ze haar liefde voor Engeland al in vijf boeken goot, komt ze met Van wafel tot koek terug thuis in België.