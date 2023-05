Choupette stuurt haar kat naar Met Gala, maar dankzij deze sterren was ze er toch een beetje bij

Choupette (11), de poes van wijlen Karl Lagerfeld, was uitgenodigd voor het Met Gala in New York maar stuurde haar kat. De witte birmaan met felblauwe ogen was alsnog aanwezig op de rode loper. Enkele sterren toonden zich van hun kattigste kant op het glamoureuze feestje van Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour.

De Amerikaanse artieste Doja Cat kwam, zoals het haar naam eigenlijk betaamt, als couture kat naar het evenement. Ze droeg een glitterjurk van Oscar de la Renta die naar de onderkant toe naadloos overging in een lange fluffy sleep en lijkt op de streelzachte vacht van de enige echte Choupette. De creatie heeft ook een kap met kattenoortjes. Om nog meer op een dier te lijken, ging Doja Cat langs bij een make-upartiest die met prosthetics een kattensnoet op haar gezicht toverde.

© EPA-EFE

© AFP

Ontmaskerd

De XXL-versie van Choupette was wel degelijk aanwezig op het Met Gala. Een ster kwam op het idee een volledig kattenpak aan te trekken en leek zowaar weggelopen uit The masked singer. Het mysterie raakte snel ontrafeld, want midden op de rode loper werd de kat ontmaskerd. Acteur Jared Leto kwam tevoorschijn en poseerde nog even met het masker in de hand… tot assistenten hem van alle pluis verlosten en hij verder kon in een zwart kostuum met cape. Leto heeft wel een ding met hoofden op de rode loper van het Met Gala. In 2019 verscheen hij met een replica van zijn eigen hoofd als accessoire.

© AFP

© EPA-EFE

© Getty Images via AFP

Spinnen in Parijs

Maar waar was Choupette echt? Zat ze ergens mee te gluren naar de beroemdheden die de kat in zich naar boven haalden? Neen. Het dier lag er niet van wakker. Choupette zat gewoon te spinnen in haar gouden mandje in Parijs. “Miljoen keer bedankt aan al mijn fans, dierenliefhebbers en bewonderaars van mijn papa. Jullie hebben allemaal veel enthousiasme en onvoorwaardelijke steun getoond, waarvoor ik merci zeg! Veel mensen nodigden me uit om op de rode loper van het Met Gala te lopen als eerbetoon aan papa, maar ik bleef liever rustig en gezellig thuis. Ik breng elke dag hulde aan mijn vader sinds zijn afscheid en ben erg ontroerd om een dag aan hem gewijd te zien.” Kim Kardashian is de luxepoes begin vorige week wel nog gaan bezoeken in de Franse hoofdstad. Ze deelde toen via Instagram een reeks foto’s terwijl ze de pluizige viervoeter aait en kusjes toewerpt.

