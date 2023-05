Dit zijn ze, de 7 helpers waarmee Remco Evenepoel de Giro hoopt te winnen: van de ‘camion’ tot de lolbroek

Het plan is klaar en de pionnen zijn bekend. Soudal Quick-Step onthulde dinsdagochtend het team waarmee Remco Evenepoel een gooi wil doen naar het roze in de Giro. Geen grote verrassingen. Met Van Wilder, Vervaeke en Serry krijgt hij drie Belgen aan zijn zij die ook al in de Vuelta van vorig jaar mee de basis legden voor zijn eindzege. De Italianen Ballerini en Cattaneo en de Tsjechen Hirt en Cerny vormen de rest van het evenwichtige team dat rond de wereldkampioen is gebouwd. We stellen ze even voor en schetsen wat hun rol moet worden.