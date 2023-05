Ouderraad ’t Laantje en leerlingen uit Diest maken samen nieuw STEM-lokaal

Alken/Diest

De ouderraad van Vrije Basisschool ‘t Laantje Alken heeft het oude meetlokaal omgevormd tot een modern wetenschapslokaal (STEM). Het idee komt voort uit een werkgroep met ouders én leerkrachten om de leerlingen sterker voor te bereiden op de leerplannen van het secundair onderwijs. Voor de infrastructuur van het STEM-lokaal is de voorbije maanden nauw samengewerkt met WoodYou, een leeronderneming van de secundaire school De Prins uit Diest. Robin De Ridder, directeur van ‘t Laantje: “Onze ouderraad is een zeer actieve en gedreven groep ouders. Toen ze mij vorig jaar over hun idee vertelden, was ik meteen verkocht. De verbouwing van ons verouderd meetlokaal naar een modern wetenschapslokaal zorgt ervoor dat de kinderen en leerkrachten veel sneller en vlotter met wetenschap en techniek aan de slag kunnen gaan. Het past in onze visie waar we de kinderen niet enkel in boeken willen laten leren, maar zeker ook door te experimenteren en ontdekken.”

© rudc

© rudc

© rudc

© rudc