VIDEO. “Het was één groot misverstand”: Kylian Mbappé speelt de hoofdrol tijdens blunder van wereldformaat in Ligue 1

Mvogo incasseerde namelijk op bijzonder lullige wijze een tegendoelpunt van Kylian Mbappé:

“Het was één groot misverstand”, verklaarde de doelman zijn blunder. “Ik dacht dat de scheidsrechter had gefloten, want ik zag het fluitje in zijn mond zitten en hij had zijn hand opgestoken. Daarom dacht ik dat het een schwalbe van Mbappé was. Ik pakte de bal vast en legde hem op de grond om een vrije trap te nemen. Vandaar mijn onbegrip... Ik rende meteen naar de scheidsrechter, maar die vertelde mij dat hij niet had gefloten en dat het een geldige goal was.”