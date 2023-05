Marie-Colline Leroy heeft eed afgelegd als nieuwe staatssecretaris voor Gelijke Kansen

De Henegouwse zetelde sinds 2019 in de Kamer en was er voorzitter van de Commissie Sociale Zaken. Haar voorgangster Sarah Schlitz nam ontslag nadat er heisa was ontstaan over het gebruik van haar persoonlijke logo bij projecten die gesubsidieerd werden met overheidsmiddelen, en ze daarover niet de volledige waarheid had verteld in het parlement.