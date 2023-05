Gedrogeerde motorrijder zonder helm krijgt vijf boetes in Bilzen na illegale rave

Een 37-jarige motorrijder heeft op terugkeer van de rave in Brustem vijf bekeuringen opgelopen bij een politiecontrole in Bilzen. Hij was onder invloed van drugs, reed zonder rijbewijs, droeg geen helm en zijn motor was noch ingeschreven noch gekeurd.

In Amelsdorp in Waltwilder heeft de politie de motorrijder naar de kant gehaald. Hij droeg geen valhelm, geen handschoenen, geen lange broek, geen beschermende jas en geen hoge schoenen. Zijn motor was niet verzekerd en was ook niet ingeschreven. De motor werd getakeld.

De 37-jarige motorrijder was nog onder invloed van amfetamines. Hij verklaarde dat hij inderdaad drugs had genomen op de illegale rave in Sint-Truiden. De bestuurder was in het verleden al twee keer betrapt op rijden onder invloed van drugs.

Hij had geen geldig rijbewijs meer. Bij een vonnis door de rechter werden hem proeven opgelegd waarvoor hij eerst moest slagen alvorens weer een rijbewijs te mogen hebben.