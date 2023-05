Voeren

Op Pinkstermaandag 29 mei organiseert de Jeugdraad van Voeren een Pinksterloop voor het goede doel. De opbrengst van dit evenement gaat naar Think Pink. Men kan inschrijven om 5 of 10 kilometer af te leggen (lopen of wandelen). Het vertrek is voorzien tussen 9.00 en 11.00 uur aan het Paviljoen van het VCC het Veltmanhuis in Sint-Martens-Voeren. Inschrijven kost 5 euro (kinderen -12 jaar, 3 euro). Een consumptie bij aankomst in inbegrepen.