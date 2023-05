Wolfsburg verslaat Arsenal na verlengingen en volgt Barcelona naar finale Champions League voor vrouwen

VfL Wolfsburg heeft zich als tweede team geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal voor vrouwenteams. De ‘Wölfinnen’ versloegen maandag in de terugwedstrijd van de halve finales Arsenal na verlengingen met 2-3, nadat de heenwedstrijd in Duitsland op 23 april op 2-2 was geëindigd. Tegenstander in de finale is FC Barcelona.

Na doelpunten van Blackstenius (11.) en Beattie (75.) voor Arsenal, en Roord (41.) en Popp (58.) voor Wolfsburg, stond het na negentig minuten 2-2. Via de ultieme 2-3 van invalster Bremer (119.) in het slot van de verlengingen trokken de Duitse vrouwen alsnog aan het langste eind en stelden ze hun finaleticket veilig.

Voor Wolfsburg is het de zesde finale sinds 2013 van het Kampioenenbal. De Duitse topclub trok in 2013 en 2014 aan het langste eind. Arsenal veroverde in het verleden een eindzege (2007).

© AFP

In de andere confrontatie in de halve finales schakelde FC Barcelona over twee wedstrijden Chelsea uit. Barça won de heenwedstrijd in Londen met 0-1 en had nadien in de return in Camp Nou genoeg aan een 1-1 gelijkspel. Het duel tussen Chelsea en Barcelona was een heruitgave van de finale van 2021. Toen wonnen de Catalanen in Göteborg met 4-0 en ze pakten hun eerste (en tot dusver enige) beker met de grote oren.

De finale is op 3 juni voorzien in het Nederlandse Eindhoven. Vorig seizoen won het Franse Lyon, met invalster Janice Cayman, de Champions League-finale in Turijn tegen Barcelona met 3-1. Lyon ging er dit seizoen in de kwartfinales uit tegen Chelsea na strafschoppen.