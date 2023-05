Gouverneur tevreden met aanpak van illegale raveparty in Brustem: “Crisis is goed aangepakt, daar blijf ik bij”

Gouverneur Jos Lantmeeters is tevreden met de aanpak van de crisis rondom de illegale raveparty van het voorbije weekend in Brustem. “Deze crisis is goed aangepakt. Daar blijf ik bij. Er is kritiek, maar dat kan van mij af glijden,” zegt hij.

Lantmeeters blikte met Truiens burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v), Limburgs procureur des konings Guido Vermeiren, Robin Minten van de federale politie en korpschef Steve Provost van de lokale politie terug op de gebeurtenissen. Hij benadrukte nogmaals dat het verlaten militair domein een zeer bebost gebied is van 400 hectare groot. “Het is pro forma omheind, maar de feestvierders zijn langs alle kanten en uit alle windstreken naar daar gekomen met al hun materiaal. Er is geen mogelijkheid om de toegang volledig af te sluiten. Het ging niet om een duidelijk omlijnde organisatie. Er waren geen officiële toegangen. De loodsen lagen allemaal in bosrijk gebied.”

“Dit was geen lokale chirogroep of scouts die een fuif organiseert”, aldus nog Lantmeeters. “Er waren geen duidelijke verantwoordelijken, maar ze hadden wel onderling afspraken gemaakt. Er is een pamflet uitgedeeld, waarin stond dat ze zich zouden gaan verenigen als de politie hen benaderde,” legde Lantmeeters uit.

Korpschef Steve Provost van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken gaf mee dat anderhalf jaar geleden al eens een vrachtwagen onderschept was met materiaal om een rave te laten plaatsvinden op hetzelfde domein. In 2015 vond er effectief een rave plaats in een bunker, waar 500 tot 1.000 personen aanwezig waren, maar dat illegaal feest kon dezelfde nacht gestopt worden.

Politie controleerde 677 personen en 324 voertuigen

523 politiemensen van de lokale en federale politie controleerden in totaal 677 personen en 324 voertuigen naar aanleiding van de illegale rave. Dat leidde tot de intrekking van 45 rijbewijzen. Er werden 36 pv’s opgesteld voor drugs in het verkeer en 49 onmiddellijke minnelijke schikkingen werden uitgeschreven voor drugsbezit. Verder waren er 212 onmiddellijke inningen voor wildparkeren.

Er zijn 20 gerechtelijke pv’s opgesteld voor drugs. Het aantal arrestaties blijft op 9. Daarbij zitten de vermoedelijke organisatoren van het illegale feest. Voor het parket van Limburg blijft het dus belangrijk om de organisatie in beeld te krijgen zodat bij die personen de schade en kosten verhaald kunnen worden. “We gaan niet op jacht met de fanfare op kop, maar er is verder onderzoek nodig. Er waren zeker aanwijzingen om deze personen te arresteren. We trachten deze organisatie in kaart te brengen. Onderzoek is nodig om het dossier te stofferen. Er is beeldvorming en dat gebeurt een stuk op het terrein en een stuk met opzoekwerk op sociale media,” aldus procureur Vermeiren.

Negen personen naar ziekenhuis gebracht

Voor de aanpak van de rave, waar veel drank en drugs gebruikt werden, werd ook de provinciale fase de ziekenhuiscapaciteit opgeschaald. Negen personen werden naar het ziekenhuis overgebracht. “De werking van het Sint-Trudoziekenhuis en de omliggende ziekenhuizen mochten niet in het gedrang zou komen. Daarom hebben we ook de civiele bescherming mee op het terrein gekregen,” aldus Lantmeeters.

Via de noodcentrale 112 kwamen vijftien oproepen binnen. Drie daarvan zijn met een MUG-team uitgevoerd, en elf zijn afgehandeld door een extra ambulance uit de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Eén patiënt werd ter plaatse verzorgd. Negen mensen zijn naar het Sint-Trudoziekenhuis afgevoerd, en vijf keer werd er niemand gevonden op het militair domein.

Er stonden verder hulpverleners in vooralarm paraat van het Vlaams Kruis en het Rode Kruis. Defensie zelf had zestien leden van de militaire politie ingezet voor de controles in de onmiddellijke omgeving van het terrein. Verder zijn er 120 militairen ingeschakeld voor de sweeping van het terrein nadat het illegaal georganiseerde feest beëindigd was.