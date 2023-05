Anderlecht is druk bezig met reorganisatie staf: vertrekt Robin Veldman bij paars-wit?

Anderlecht is bezig met de voorbereidingen op volgend seizoen en daarbij is ook de invulling van de staf cruciaal. Volgens onze informatie is het niet uitgesloten dat daarin geen plek is voor Robin Veldman (37). Binnen de voetbalwereld is er nochtans veel waardering voor de Nederlander, zo blijkt uit onze informatie: er is interesse uit het buitenland.

Toen Felice Mazzu begin dit seizoen de deur gewezen werd, stelde Anderlecht Robin Veldman aan als T1 ad interim. Anderlecht wilde Veldman – ondanks de goeie signalen binnen de club - toen níet permanent benoemen tot hoofdcoach, omdat in die functie altijd een ontslag dreigt, terwijl Anderlecht op lange termijn met de Fries wilde doorgaan. Wouter Vandenhaute zag in hem “een moderne Jean Dockx”, de legendarische hulptrainer die in het verleden meermaals de hoofdcoach depanneerde. Maar nu kan het zomaar dat er toch een einde aan de samenwerking komt.

CEO Sports Jesper Fredberg is immers druk bezig met de voorbereiding op volgend seizoen, waarbij ook de invulling van de staf aan bod komt. Het is lang niet zeker dat er een plaats voor Veldman is. De gesprekken lopen nog, Brian Riemer is tevreden over de inbreng van Veldman, maar er is ook een scenario waarbij Fredberg een staf installeert met mensen waarmee hij in het verleden zelf heeft samengewerkt. Veldman zat al bij Anderlecht toen Fredberg bij de club arriveerde.

© BELGA

Veldman is een verlengd verblijf bij Anderlecht genegen, maar hij wil dan wel voelen dat de Deense bazen volop in hem geloven. Mocht Anderlecht niet met hem doorgaan, heeft hij opties in het buitenland. Daar is het werk van Veldman - hij heeft een enorm groot aandeel in de goeie prestaties van de Futures in de Challenger Pro League, zorgde voor de Europese overwintering en deed de rust zo (tijdelijk) terugkeren na het ontslag van Mazzu - niet onopgemerkt gebleven: er is interesse van verschillende Europese topclubs.

Eerder nam Frank Boeckx afscheid als keeperstrainer bij Anderlecht. Fredberg gaf al aan dat Riemer sowieso aan boord blijft.