Amnesty: “Israël gebruikt experimenteel gezichtsherkenningssysteem om apartheid te versterken”

“Red Wolf maakt deel uit van een steeds groeiend observatienetwerk dat de controle van de Israëlische regering over de Palestijnen versterkt en het Israëlische systeem van apartheid helpt in stand te houden”, aldus Amnesty. Volgens de mensenrechtenorganisatie is dat systeem geïnstalleerd aan militaire controlepunten in de stad Hebron op de bezette Westelijke Jordaanoever. “Daar scant het de gezichten van Palestijnen en voegt het hen toe aan grote observatiedatabases zonder hun toestemming.”

Volgens de mensenrechtenorganisatie is het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie door Israël tegen Palestijnen in Oost-Jeruzalem ook toegenomen, vooral dan in de nasleep van protesten en in gebieden rond illegale nederzettingen. “Bovenop de constante dreiging van buitensporig fysiek geweld en arbitraire arrestaties, hebben Palestijnen nu ook te kampen met het risico gevolgd te worden door een algoritme, of het risico op een verbod de eigen wijk binne te gaan door informatie die is opgeslagen op discriminerende bewakingsdatabases”, aldus Agnès Callamard, de secretaris-generaal van de organisatie.

Amnesty vraagt de Israëlische autoriteiten om een einde te brengen aan de massale, doelgerichte surveillance van Palestijnen en om de arbitraire beperkingen op te heffen. Die maatregelen zijn volgens de organisatie een belangrijke stap om de apartheid te ontmantelen. De organisatie wil ook dat er een internationaal verbod komt op de ontwikkeling, verkoop en het gebruik van gezichtsherkenning voor surveillancedoeleinden.