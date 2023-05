65-jarige miljonair trouwt met 16-jarig schoolmeisje in Brazilië: “Hij is de grote liefde van mijn leven”

Een 65-jarige Braziliaanse miljonair is onlangs getrouwd met een 16-jarig schoolmeisje. Dat is wettelijk toegestaan in het land, maar de daaropvolgende ophef heeft de man inmiddels wel gedwongen om ontslag te nemen als burgemeester.

Hissam Hussein Dehaini – een zakenman met een fortuin van naar verluidt zo’n 14 miljoen Braziliaanse real (of ongeveer 2,5 miljoen euro) die in het verleden al zes keer getrouwd was en 16 kinderen heeft – trouwde op 15 april met Kauane Rode Camargo, een voormalig winnaresje van een schoonheidswedstrijd voor kinderen.

Het meisje was amper vier dagen eerder 16 jaar oud geworden. In Brazilië zijn huwelijken vanaf die leeftijd toegestaan, op voorwaarde dat de ouders toestemming verlenen. Op Instagram schreef het meisje dat haar huwelijksdag “de gelukkigste dag van mijn leven was”, en bij een foto van zichzelf met haar kersverse echtgenoot klonk het: “De grote liefde van mijn leven, dank je voor alles”.

Na het huwelijk bleek echter al snel dat Dehaini – die ook burgemeester was van het stadje Aracáuria, in het zuiden van Brazilië – twee familieleden van zijn bruid promotie had gegeven: de moeder van het meisje, die al voor de stad werkte, werd bevorderd en kreeg een bijhorende forse opslag, en ook de tante van het meisje kreeg een job bij de stad.

Het nieuws over het huwelijk en de schijn van corruptie veroorzaakte aanzienlijke ophef in Brazilië. De vrouwen werden inmiddels uit hun functie ontheven, en Dehaini zelf moest inmiddels ontslag nemen als burgemeester.