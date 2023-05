Nu ook officieel: Red Flame Tine De Caigny keert terug naar kersvers kampioen Anderlecht

De Gouden Schoen 2020, een sterkhoudster bij de Red Flames, kon zich in Duitsland niet optimaal doorzetten. Landskampioen Anderlecht ontvangt de polyvalente speelster met open armen – ze is sowieso een grote meerwaarde in de Belgische competitie.

Bij paars-wit komt De Caigny in een professionele omgeving terecht: het is de bedoeling om komend seizoen nog vaker overdag te trainen.