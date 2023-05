Stijn Geys trekt dan toch niet naar ASV Geel en lijkt op weg naar Houtvenne

Van een verrassende wending gesproken. Maandag raakte bekend dat Stijn Geys volgend seizoen dan toch geen trainer wordt van ASV Geel. De Molse trainer, die dit seizoen aan de slag was bij Londerzeel, was begin februari nog tot een akkoord gekomen op De Leunen, maar keerde nu op zijn stappen terug. Houtvenne zou op de loer liggen, al ontkennen beide partijen dat voorlopig.

ASV Geel eindigde de reguliere competitie zondag met een 0-2-nederlaag tegen Termien, maar het grote nieuws bij blauw-wit geraakte één dag later pas bekend. Toen maakte de derdeklasser bekend dat Stijn Geys dan toch niet naar De Leunen komt volgende zomer. “Over enkele dagen zal duidelijk worden waarom Stijn Geys niet naar ons komt”, liet sportief verantwoordelijke Dirk Foriers weten.

In een korte reactie bevestigde Geys zelf het nieuws en liet hij verstaan “dat hij nog niet wist wat de toekomst zou brengen”.

Twee weken bedenktijd

Bij Geel waren ze alvast verrast, maar bleven ze niet bij de pakken zitten.

Foriers: “De gesprekken voor een gepaste opvolger zijn alvast in volle gang. Sinds we het nieuws maandagmorgen wereldkundig hebben bekendgemaakt, hebben we al met acht verschillende kandidaten gesprekken gevoerd. En ja, daar zitten enkele heel interessante namen tussen. Wie? Daar willen we liever nog niet over communiceren, maar we hopen alvast dat we over veertien dagen onze coach voor volgend seizoen kunnen voorstellen.”

Ondertussen draait de geruchtenmolen op volle toeren. Zo heeft het er alle schijn van dat reeksgenoot Houtvenne de nieuwe bestemming wordt van Geys. Bij geel-rood is Ruben Corstjens op dit moment nog coach, maar het lijkt erop dat hij een nieuwe functie zal krijgen. Houtvenne werkt sinds vorig seizoen samen met 1A-club Westerlo en beschikt daardoor over meer middelen dan vroeger. Het speelt zijn thuiswedstrijden ook in de schaduw van ’t Kuipje.

Nog een pikant detail: morgen vindt ook de loting plaats voor de promotie-eindronde in derde afdeling, met daarbij zowel ASV Geel als Houtvenne. Krijgen we straks een extra pikante derby?

“Wij hopen alvast dat we niet tegen een club uit onze reeks uitkomen (Termien, Houtvenne of KVK Wellen, red.)”, klonk het bij ­Foriers.