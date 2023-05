Miguel Wiels kreeg zware klap te verwerken tijdens opnames ‘The masked singer’

Op 18 december is de vader van muziekmaker Miguel Wiels overleden. In Dag Allemaal vertelt de muzikant hoe moeilijk het was om in die periode vrolijk te staan doen op bij ‘The masked singer’.

Afgelopen vrijdag verloor Miguel Wiels - alias Champignon - de finale van ‘The masked singer’ van Tovernaar Aaron Blommaert. “Champignon schopte het zo ver omdat ik er zo’n vrolijke kleuter van maakte”, vertelde Miguel Wiels. Terwijl de opname-periode verre van vrolijk was. Op 18 december is de vader van de muziekproducer overleden te Beervelde. Hij werd 76.

Over die periode vertelt Miguel Wiels deze week in Dag Allemaal. Hij zegt dat het niet evident was. “In december vorig jaar, toen de eerste afleveringen van dit seizoen werden opgenomen, overleed mijn vader. In de week dat je vader begraven wordt, vrolijk op een podium staan huppelen in dat Champignon-pak, dat viel me zwaar.”

Hij vertelt dat hij net de begrafenis had geregeld en dan naar de opnamen moest vertrekken. “En ik kon daar niks over zeggen aan mijn dichte familie, zelfs niet aan mijn moeder… Dat was moeilijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een moment heb gehad dat ik als Champignon klaarstond om te zingen, maar dacht: man, mijn papa is net dood, wat sta ik hier eigenlijk in godsnaam in dit onnozele pak te doen? Ik voelde ook duidelijk: dit is mijn vak niet. Ik ben pianist, ik doe hier enkel aan mee voor de fun. Maar als je in rouw bent, voelt dat wrang aan. Ergens hielp het ook wel om mijn zinnen te verzetten.”