VIDEO. Van iconische ‘banaanbal’ tot fantastisch geel kanonschot: dit waren de beste WK-pots van Luca Brecel

Tegen Ronnie O’Sullivan pakte Brecel al in het tweede frame uit met een waanzinnige gele bal. Hij splitte het rode pak open en knalde dan geel staalhard binnen.

Bij zijn comeback in de halve finale tegen Si Jiahui was het even ‘exhibition play’ van Brecel:

In de finale liet Brecel al snel zijn technisch vernuft en creativiteit zien. Hij potte een rode bal via een band om het vijfde frame op gang te trekken.

Misschien nog straffer was zijn pot in het achttiende frame, via drie banden:

Maar dé bal van dit WK was ongetwijfeld het ‘banaanshot’ van Brecel. Tegen drievoudig wereldkampioen Mark Williams knalde hij in het vijfde frame zwart erin om via een boog de gele bal vrij te spelen.