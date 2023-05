Gratis Kunstennacht in Hasselt heeft opnieuw een propvolle agenda: dit mag je niet missen

Met meer dan zestig activiteiten zit de gratis Kunstennacht op 11 mei in Hasselt meer dan eivol. Van een nooit eerder getoonde Ensor tot videokunst op de wc en een concert waarbij je mag gaan liggen: we sommen een heleboel tips voor jou op.

KIJK

Geen Kunstennacht zonder beeldende kunst. Het aanbod is bijzonder groot en divers. In de Japanse Tuin toont fotograaf Anton Kusters beelden van zijn reeks Mono no aware: snapshots uit het (Japanse) leven die je even weemoedig doen stilstaan.

Bij Avanse Limburg (Cellebroederstraat 13) zijn er drie sociale expo’s. In één daarvan tonen gedetineerden uit de Hasseltse gevangenis hun leven achter vier muren, in foto of op doek.

Twee kleppers komen samen in Galerie Refugehuis: klasbakken Fred Eerdekens en Stefan Peters gaan met elkaar in dialoog via hun kunstwerken.

Hasselt eist de troon op van dé street art-stad van Vlaanderen. Drijvende kracht Saga laat graffiti-artiest Colin Van Der Sluijs met zijn spuitbussen loos gaan op het stationsgebouw van Hasselt.

PXL-Mad heeft met In Absence een expo over rouw en afscheid in de aanbieding, met straffe werken van onder andere Hans Op De Beeck en Berlinde De Bruyckere. Ook Quinten Torp verbeeldt verdriet (van gebroken harten) in verwelkte bloemen in Cabinet 39.

Werk van Hans Op De Beeck. — © Sven Dillen

In Vrijzinnig Punt stelt Viktor Froyen tentoon: je kent hem van de hoezen van de Limburgse band Peuk. Bij de expo is er een optreden van de band Tonsils.

De MS Lido is een expoboot die aanmeert in de Kanaalkom met werk van onder andere Chantal Chapelle en Axel Daeseleire.

© Jan Van der Perre

Nog niet gebruikelijke plekken voor kunst: in wijnbar Bottlo mag het visueel geweld van Superview TV zijn ding doen (ze maakten onder andere de aankondigingen van Pukkelpop dit jaar) tot in de kelder en in de wc toe. En de jonge artiesten van Kalf doen nog altijd hun ding in het voormalige slachthuis van Hasselt.

Niet in de folder, maar wel present op Kunstennacht: Art Loft Maastricht (Koning Albertstraat 29) met werk van Koen Vanmechelen, Roger Raveel, Panamarenko, Herman Brood en een nooit eerder getoond werk van James Ensor.

© RR

LUISTER

Vorig jaar kreeg de Kunstennacht al een stevige muzikale, rock-’n-roll injectie. Dat is dit jaar niet anders. In Pand Koloniale Waren gaan onder de noemer Onverantwoord muzikanten Dave Schroyen, Niels Hendrix en Dimitri Vossen een jamsessie aan waarbij Jaak De Digitale visuals voorziet van kunstenaar Steebz Khuan.

Pukkelpop pakt uit met een expo in de Provinciale Bibliotheek Hasselt.

Stijn Segers van Tour pakt in Atelier Herkenrode uit met intieme pianosongs uit albums Muurd en Piano Morte, gespeeld op een concertvleugel uit 1885.

Vermin Twins. — © RR

In Z33 kan je gratis naar de nieuwe expo’s gaan kijken, maar ook naar een optreden van Vermin Twins en de nacht indansen op de beats van Konna.

Grondleggers is een concept dat op meerdere locaties plaatsvindt met tal van optredens. Met onder andere de heerlijk geschifte Joeri Chipsvingers en een surprise act in een garage (een tip overigens, die locatie: verwacht garagerock, je weet het niet van ons).

Joeri Chipvingers. — © RR

B-Classic zet cellist Benjamin Glorieux in samen met jazz/klassiekvirtuozen Tim Finoulst, Maarten Lingier en Martijn Vanbuel. In het Provincieraadsgebouw, je mag er bij gaan liggen.

En in huis Hoste kan je getuige zijn van de vorderingen van zangeres/gitarist/Wanatoelaureate Amaea.

LACH

Nieuw in het aanbod: comedy. Circulair Werk(t) in de Sint-Jozefstraat wordt voor een avond een comedyclub met optredens van William Boeva, Bert Gabriëls en Jan Linssen.

© Geert Van de Velde

RUIK/PROEF

Als je jenever maakt, hou je draf over. Dat ging vroeger naar de beesten, maar draf blijkt ook niet alleen gezond voor mensen maar ook lekker. Eetontwerper Marije Vogelzang ging met Open Senses Lab-studenten en hun docenten van PXL - zoals geurkunstenaar Peter De Cupere - aan de slag met draf én jeneverbes. Het resultaat: “een verrassende artistieke ervaring.” In het Jenevermuseum uiteraard.

Eetontwerper Marije Vogelzang. — © Hilde Harsbergen

BELOER

Een klassieker in de Kunstennacht: binnenkijken bij de artiesten zelf. Zo zijn Herman Maes en Joke Timmermans opnieuw curator in hun eigen herenhuis en zetten ook Eddy Detournay en Ivo Konings de deuren van hun atelier open. In cultuurhuis Hasselt kan je achter de schermen een repetitie meemaken van Het nieuwstedelijk dat aan de voorstelling Mooie Jaren werkt.

VOEL

Een paar buitenbeentjes waarbij je zelf meedoet of het resultaat haast voelt. In het Modemuseum komt Krietjur langs, een drag die met de handtassen van de expo aan de slag gaat in een aantal performances.

Krietjur. — © Daan Dekeyser

En in het oud administratief centrum (langs het oude stadhuis) kan je zelfs meespelen in een film. William Ludwig Lutgens dropt er levensgrote poppen die er zoals voorheen de bureaucratische taken op zich nemen.

William Ludwig Lutgens maakt een film: jij (en zijn poppen) doen daarin mee. — © We Document Art

KIDS

Ten slotte nog enkele tips die ook de jongste bezoekers extra leuk gaan vinden. In Atelier Hilde bundelen vijf illustratoren hun krachten in een gezamenlijke expo, in Villa Verbeelding loopt nog altijd de gelauwerde expo Wolf en het Hasseltse gezelschap Tout Petit speelt nog eens Zullen we samen waarbij de dansers ook jou uitnodigen om mee te doen.

Kunstennacht, 11 mei, 18-23 uur, op verschillende locaties in Hasselt. Gratis toegang. Info: www.uitinhasselt.be/kunstennacht