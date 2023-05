LIVE. Bilzense gemeenteraad over heraanleg van Klokkeplein

Bilzen

Dinsdagavond gaat de gemeenteraad door in Bilzen. Op de agenda onder andere enkele vaststellingen van nieuwe reglementen, waaronder het invoeren van een parkeerverbod in de Pastorijstraat. Verder wordt de heraanleg van het Klokkeplein besproken evenals een reglement inzake projectsubsidiëring van jeugdprojecten in Bilzen. De gemeenteraad start om 20u en is hier live te volgen.