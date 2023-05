James Harden gaat in ‘beast mode’ en leidt Philadelphia naar zege bij Boston in NBA play-offs

James Harden leverde maandag nog eens een absolute topprestatie af in de NBA. In de eerste wedstrijd van de halve finales van de play-offs in het oosten hielp hij Philadelphia met 45 punten aan een 115-119 overwinning bij Boston.

De prestatie van de 33-jarige Harden kwam een beetje uit de lucht vallen. De laatste keer dat hij meer dan veertig punten scoorde in een wedstrijd was twee jaar geleden. Tussen 2015 en 2019 lukte hem dat acht keer. Hij evenaart met 45 punten zijn persoonlijk record in de play-offs.

Philadelphia miste nog steeds Joel Embiid, de topschutter in de reguliere competitie, met een knieblessure. En dat stelde Harden mede in staat uit te blinken. Op acht seconden van het einde bracht hij Philadelphia met een driepunter op 115-117, een beslissende voorsprong.

Voor Boston kwam Jayson Tatum tot 39 punten en 11 rebounds. De nummer twee van vorig jaar zal zich snel moeten herstellen van deze opdoffer. Woensdag is er al de tweede wedstrijd, mogelijk met opnieuw Embiid bij de Sixers erbij.

Denver kwam maandag dankzij een masterclass van Nikola Jokic (39 ptn en 16 rebounds) op een 2-0 voorsprong tegen Phoenix. De Nuggets haalden het met 97-87. Bij de Suns kwam Devin Booker tot 35 punten. Vrijdag staat de derde wedstrijd in de confrontatie op het programma.

© Getty Images via AFP

Butler (Miami) is onzeker voor tweede duel

Jimmy Butler liep zondag in de met 101-108 gewonnen NBA-wedstrijd van Miami bij New York een verstuikte enkel op. Hij is onzeker voor het tweede play-offduel, dinsdag opnieuw in New York. De Heat opende de halve finales van de play-offs in het oosten met een 101-108 overwinning in Madison Square Garden.

“Hij volgt een behandeling, 24 uur op 24 uur”, legde zijn coach Erik Spoelstra uit op een persmoment. “We hebben geen nieuws over zijn aantreden. Mogelijk gaan we pas op het laatste moment kunnen zeggen of hij kan spelen.”

Het forfait van Butler zou een zware klap zijn voor Miami. Sinds het begin van de play-offs is de small forward in uitstekende vorm. In de eerste ronde scoorde hij in de vierde wedstrijd tegen Milwaukee liefst 56 punten. In vijf matchen in de play-offs zit hij aan een gemiddelde van 37,6 punten.

Zondag in New York kwam hij tot 25 punten. Miami leidt in de halve finales met 1-0. Wie het eerst vier keer wint, stoot door. Ook bij de Knicks is er blessureleed. Julius Randle en Jalen Brunson sukkelen net als Butler met de enkel.