Verliezer Mark Selby (en zijn vrouw) krijgt steun van Luca Brecel en is lyrisch over wereldkampioen: “Dit is geen gelukje hé”

Geen vijfde wereldtitel voor Mark Selby, die ondanks een comeback met 18-15 verloor van Luca Brecel. ‘The Jester from Leicester’ was echter groots in de nederlaag.

“Brecel heeft fantastisch gespeeld en is verdiend wereldkampioen”, verklaarde Selby. “Hij is een groot talent, een goede gast natuurlijk, heeft een geweldige familie en ik wens hem het beste en geniet van jouw eerste jaar als wereldkampioen. Je verdient het maat, je speelde fantastisch. Iedere keer als ik hem de kans gaf, leek het wel alsof hij het frame ging winnen in één bezoekje aan de tafel. Ik bleef hem maar ‘shots to nothing’ geven met mijn break-off en alleen toen het 16-15 werd, miste hij hem misschien. Hij speelde gewoon alles leeg. En dit is geen gelukje hé. Wereldkampioen worden, dat doe je niet zomaar. Kijk naar de spelers die hij klopte. Het verraste me dan ook niet. Hij staat al jaren bekend als een groots talent. Als hij in z’n element geraakt… Mocht ik de finale niet gespeeld hebben, zat ik waarschijnlijk thuis hem aan te moedigen. Hij is goed voor onze sport.”

“Zelf ga ik niet klagen”, aldus de Engelsman, die sukkelde met mentale problemen. Ik heb een lange weg afgelegd (na een depressie, red.) en ben blij dat ik hier nog eens kon staan. Die 147 in de finale was ook geweldig, dat moment zal ik altijd koesteren. Als ik zie waar ik vandaan kom en waar ik nu sta… Ik heb genoten van de laatste twee weken. Maar met alles wat er achter de schermen ook allemaal aan de hand is, niet alleen met mij maar ook met mijn vrouw Vikki, besef je jezelf dat gezondheid belangrijker is. Aan het einde van de dag is dit een spel, een spel dat je natuurlijk wil winnen. Maar als je niet wint, betekent dat ook niet het einde van de wereld. Maar het gaat nu om Brecel. Hij greep elke kans. Alleen omdat hij op het laatste toch wat liet liggen, kon ik nog dicht komen. Alle respect voor zijn prestatie.”

“Zonder het team achter mij was dit nooit gelukt”, zei Brecel zelf. “Ik heb de best mogelijke ouders en de best mogelijke vriendin. Zij maken me sterk. Ik wil Mark en zijn vrouw Vicky dan ook veel sterkte toewensen.”

Via Twitter kreeg Brecel al heel wat felicitaties uit de Belgische sportwereld (onder meer van Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Steven Defour, Marc Sergeant...) en ook van collega”s. “Gefeliciteerd. Een ongelooflijke prestatie, je hebt het helemaal verdiend, geniet ervan” postte Ronnie O’Sullivan.

“Had ik het niet gezegd? Proficiat Luca”, twitterde Mark Williams, die in januari via hetzelfde medium al voorspelde dat Brecel wereldkampioen zou worden. “Gefeliciteerd met een verbluffende prestatie de voorbije zeventien dagen en vooral in de finale. Dit toernooi winnen is ongelooflijk moeilijk en voor een niet-Brit is het nog tien keer lastiger. Een enorme verwezenlijking”, klonk het bij Judd Trump, net als O’Sullivan en Williams een voormalige wereldkampioen.