GEMEENTERAAD. Oppositie mag van Wellense burgemeester lintje doorknippen van nieuwe fietspomp

Wellen

Extra laadpaal: Er komt nog dit jaar een extra laadpaal met twee oplaadpunten bij in de Dorpsstraat van Wellen. Twee parkeerplaatsen ter hoogte van het gemeentehuis worden daarmee voorbehouden voor elektrische of hybride wagens. “Binnen twaalf jaar wil Europa dat er alleen nog elektrische voertuigen verkocht worden. Kunnen we niet wat sneller laadpalen installeren,” vroeg Gerry Briers (N-VA) zich af. Schepen Kristien Treunen (CD&V) liet weten dat de laadinfrastructuur zeker nog verder uitgebouwd zal worden.

Drie containers: Inwoners van Wellen kunnen voortaan per jaar en per adres nog drie containers bestellen om hun steenpuin op te ruimen. “Tot nu toe was dat onbeperkt”, aldus burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB). “Het gevolg was dat we onlangs de vraag kregen om 25 containers te leveren op één adres. Je kan in principe dus je hele huis slopen op kosten van de gemeenschap. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. We willen wel de dienst blijven leveren aan inwoners die bijvoorbeeld een muurtje willen slopen. Vandaar nog maximaal drie containers per jaar. Dat lijkt ons al heel schappelijk.”

Fietspomp: Oppositieraadslid Marc Weeghmans (Open Vld) stelde vast dat verschillende omliggende gemeenten een fietspomp en repairpunt hadden. “Zo’n pomp en reparatiestation helpt fietsers met een lekke band of andere kleine, technische problemen. Kunnen we zoiets ook niet in Wellen voorzien?” Burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB) vond dat een prima voorstel. “We gaan dat effectief bekijken. Bij de opening mag jij zelfs het lintje komen doorknippen”, zo beloofde de burgemeester aan raadslid Weeghmans.