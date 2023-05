GEMEENTERAAD. Hartjesweide verhuist naar Kelchterhoef

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Hartjesweide: De Hartjesweide op het einde van de Rozenstraat in Houthalen-Oost verhuist naar Kelchterhoef in de buurt van het momument voor overleden kinderen. Dat laat burgemeester Alain Yzermans (Vooruit) weten na een tussenkomst van raadslid Luciana Costa (BUUR).

Enkele jaren geleden werd aan de Rozenstraat in een bosje aan de grens met Genk een Hartjesweide geopend waar ouders van baby’s die levenloos geboren zijn een gedenkplek kunnen creëren. Luciana Costa draagt het project een warm hart toe en stelt vragen over het onderhoud en de ligging ervan. “Zo vlak bij een kruispunt is dat allesbehalve ideaal”, zegt Costa. Burgemeester Alain Yzermans was het eens met het raadslid en liet weten dat er al langer plannen zijn om de Hartjesweide te verhuizen. “We hebben hiervoor ook al gesprekken gevoerd met het Agentschap Natuur en Bos”, zegt Yzermans. “De meest geschikte plek is in de nabijheid van het Monument van Overleden Kinderen in Kelchterhoef. Het is daar heel erg rustig en geschikt om te kunnen bezinnen en gedenken. We gaan hier, van zodra de verhuizing ook effectief zal plaatsvinden, over communiceren met onze inwoners.”

Wissel: De raad ging van start met een bijzondere wissel. Katrien Timmers (N-VA) neemt officieel afscheid als voorzitter van de raad. Zij is tweede schepen in de plaats van Luc Melotte, die om gezondheidsredenen stopt. Myrthe Van Roey (N-VA) is nu voorzitter van de raad.

Beleidsplan: Het lijvig advies van Houthalen-Helchteren voor het Beleidsplan Ruimte Limburg - Ruimtepact 2040 is goedgekeurd. Oppositiepartij BUUR had enkele opmerkingen en die zijn inmiddels mee opgenomen in het advies.