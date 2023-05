Niels Destadsbader ziet pluszoon niet meer na relatiebreuk: “Da’s een trauma extra”

Niels Destadsbader heeft in het Play4-programma ‘Viva la feta’ voor het eerst gepraat over de breuk met zijn vriendin Julie… en dus ook met zijn pluszoon.

De 34-jarige zanger en presentator vormde zeven jaar lang een koppel met Julie Bacquaert (37), een visagiste die hij had leren kennen toen hij Ketnet-wrapper was. Het nieuws van hun breuk raakte eind vorig jaar al bekend, maar Destadsbader had er tot nu toe altijd het zwijgen toe gedaan.

“Ik ben zeven jaar samen geweest met Julie”, klonk het in ’Viva la feta’. “Dat is het ding met de liefde: het is het schoonste wat er is, maar soms is het ook echt kak. Iemand moeten loslaten die je heel graag ziet, het is zo moeilijk. Je kan er zo verdrietig van worden.”

Wat Destadsbader ook erg zwaar valt, is dat hij zijn pluszoon voorlopig niet meer ziet. “Ik ben ook zeven jaar pluspapa geweest. Dat maakt het extra lastig, omdat het nog te vroeg is om die jongen weer te zien. Nu, als hij er ooit behoefte aan heeft om opnieuw contact met mij te hebben, zal hij me wel vinden. Enfin, dat denk ik toch. Maar het neemt niet weg dat ik nu afscheid heb moeten nemen van twee mensen, en dat maakt het extra moeilijk. (emotioneel) Hij is nu bijna elf. Ik heb die jongen zien opgroeien. Ik heb hem naar school gebracht, zijn boterhammen klaargemaakt, ik heb hem gewassen, er echt zorg voor gedragen. Hem niet meer zien, da’s een trauma extra, he.”