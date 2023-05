Ongevaccineerde Novak Djokovic kan meedoen aan US Open

Het ziet ernaar uit dat tennisser Novak Djokovic dit jaar kan meedoen aan de US Open. De regering van de Verenigde Staten maakte maandag bekend dat het vanaf 11 mei de verplichte vaccinatie tegen het coronavirus opheft voor reizigers uit het buitenland. Dat betekent dat de ongevaccineerde nummer een van de wereld eind augustus welkom is in New York voor het grandslamtoernooi aldaar.