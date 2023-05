VIDEO. Dansen met zijn Laura, biertje in de hand en selfie met zijn idool: Luca Brecel maakt naam en faam waar op afterparty WK snooker

In Engeland raken ze maar niet uitgepraat over de manier waarop kersvers wereldkampioen Luca Brecel zich voorbereidde op het WK snooker. Feestjes, FIFA en weinig trainen dus. Maar uiteraard werd er ook goed gevierd na de finale in Sheffield. Brecel ging er op de foto met zijn tegenstander Mark Selby en zijn idool Stephen Hendry. En er werd gedanst, met de familie.

Selby toonde zich een goeie verliezer en ging - beiden met een pintje in hand - graag op de foto met de Belg die hem iets daarvoor geklopt had. Hij vroeg naar verluidt ‘We are the Champions’ van Queen aan voor onze landgenoot. Er werd ook gelachen met de voorbereiding van Brecel. Onder andere profspeler Joe Perry denkt nu al te weten dat er weinig getraind gaat worden het komende seizoen. Naar het voorbeeld van de nieuwe wereldkampioen.

En daar was het allemaal om te doen: de beker in zijn bed!

Begin het WK zei Brecel dat hij helemaal niet getraind had. En daar ga ik nu de komende weken of maanden zeker niet mee beginnen”, lachte ‘The Belgian Bullet’. “Er kan nog wel een feestje bij. Ik heb de hele week gefeest, het zou verboden moeten zijn.”

