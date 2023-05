Regula Ysewijn (40) van ‘Bake off Vlaanderen’ is fan van Brits koningshuis: “Maar ze hadden William beter koning gemaakt”

Regula Ysewijn van ‘Bake off Vlaanderen’ is niet alleen fan van het betere gebak. Ze is ook een echte anglofiel en volgt met grote belangstelling het Britse koningshuis. Al moet ze van koning Charles niet veel weten. “Ze hadden beter William koning gemaakt.”

Toen de Britten vorig jaar, bij het 70-jarige troonjubileum van koningin Elizabeth, een officieel dessert ontwikkelden, mocht Regula Ysewijn zetelen in de jury, bij de verkiezing van die Platinum Jubilee Pudding. Regula – culinair auteur, bekend als jurylid van Bake off en Junior bake off Vlaanderen – is een rasechte anglofiel, met een grote belangstelling voor het Britse koningshuis. “Ooit de Queen ontmoeten: dat was mijn allergrootste wens. Het eerste item op mijn bucketlist. Het is nooit gelukt.” Ze lacht. “Zetelen in de Platinum Pudding-jury is het dichtste dat ik geraakt ben.” Maar de liefde van Regula is bekoeld. Charles heeft de magie doorbroken. “Elizabeth was de koningin van iedereen. Wij noemden haar ook dé Queen, al was ze niet de onze. Elizabeth was bovenmenselijk. Door God op de troon gezet. Verheven boven alle drama’s en schandalen. Charles? Zijn leven staat bol van drama’s en schandalen. Moesten ze hem nu overgeslagen hebben en meteen William koning gemaakt hebben: het sprookjesgevoel zou er wél nog geweest zijn. Naar een monarch wil je opkijken, en geef toe: Charles is toch wat een triestig figuur.”

Het is een gevoel dat velen in haar brede Britse kennissenkring delen, zegt Regula. De populariteitspeilingen onderschrijven dat: Charles moet vier andere royals voor zich dulden. “Charles lééft niet bij de Britten. Ze zijn niet met hem bezig. Hij zal hun koning zijn, maar hij zal niet geliefd zijn.” Ze verwijst opnieuw naar de competitie rond de jubileumpudding, bedacht door enkele Britse diplomaten. Charles en Camilla kozen nu een quiche als kroningsgerecht, maar daarrond werd geen wedstrijd uitgeschreven. “Omdat ze weten dat er geen respons zal zijn. Quite embarrassing, toch?”