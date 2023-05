Vijf slaapkamers, twee badkamers, wellness en zwembad: acteur Andy Peelman bouwt huis van één miljoen

In Dag Allemaal vertelt Andy Peelman deze week over zijn nieuwe woning en vooral waarom hij verhuist van Haaltert naar even verderop in de regio Aalst: omdat te veel mensen hem weten wonen, en dat tot soms ongewenste bezoekjes van fans leidt. Hij zegt dat hij en zijn gezin ondertussen niet meer in hun oude huis wonen en dat hij, zijn vrouw Tine en hun dochters Lorelie (1) en Feline (bijna 4) tijdelijk bij zijn moeder wonen, in het huis dat hij haar enkele jaren geleden gekocht heeft.

Zijn nieuwe woonst is al het vierde huis dat hij laat bouwen. Andy bouwt deze keer een modern-landelijke woning met naast de vijf slaapkamers ook twee badkamers, een binnenkoer, wellness én buitenzwembad.

“Aan het einde van de rit zullen we toch aan een miljoen euro zitten voor de bouwkost alleen, zonder de prijs van de grond. Ik denk dat dat nog een bescheiden schatting is. Ik maak daar geen staatsgeheim van, iedereen weet intussen wel dat bouwen vandaag waanzinnig duur is geworden.”, zegt hij.

In mei komt het tweede seizoen van Andy Op Patrouille op VTM. Ze hebben wel maar vier afleveringen gedraaid deze keer omdat het moeilijk is om politiekorpsen in verre landen te vinden die happig zijn om gevolgd te worden door een Vlaamse cameraploeg.