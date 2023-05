Raketten afgevuurd naar Israël na dood van bekende Palestijnse hongerstaker in Israëlische cel

Vanuit de Gazastrook zijn dinsdagochtend raketten afgevuurd richting Israël. Dat gebeurde na de bekendmaking dat Khader Adnan, een bekende Palestijnse hongerstaker, in een Israëlische cel is overleden. Hij hield al ruim tachtig dagen een hongerstaking. Volgens het Israëlische leger zijn in totaal drie raketten afgevuurd, die op een braakliggend terrein beland zouden zijn.

Adnan, die een vooraanstaand lid was van de terreurorganisatie Islamitische Jihad, zat in de afgelopen decennia verschillende keren in de cel en ging meermaals in hongerstaking. De Israëlische gevangenis waar hij vastzat meldt dat Adnan “buiten bewustzijn” in zijn cel werd gevonden, nadat hij al tachtig dagen niet had gegeten. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis.

Vrijdag had zijn echtgenote nog laten weten dat Adnan alle medische hulp weigerde. “Hij zit in een cel waar de detentieomstandigheden zeer moeilijk zijn. Ze (Israël, red.) weigerden hem over te brengen naar een burgerziekenhuis en zijn advocaat toe te staan hem te bezoeken,” verklaarde Randa Moussa.

De 45-jarige Adnan was een symbool geworden voor de Palestijnen. De Palestijnse Islamitische Jihad liet eerder weten dat Israël “een hoge prijs zou betalen” als Adnan in de gevangenis zou sterven. De Palestijn zat sinds februari vast op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie en startte op 5 februari zijn hongerstaking.

The Jerusalem Post schrijft dat Adnan in totaal acht jaar in Israëlische gevangenissen doorbracht. Hij zat meerdere keren vast zonder dat er een aanklacht tegen hem lag. Door een Israëlische veiligheidsmaatregel om geweld te voorkomen belandde hij telkens toch in de cel.

Adnan ging volgens persbureau Reuters sinds 2004 vijf keer eerder in hongerstaking. In 2013 hield hij het 66 dagen uit zonder te eten. In 2015, toen Adnan ook vast zat, waarschuwde het Rode Kruis al eens dat hij op het randje van de dood stond.