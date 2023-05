Engelse media omarmen wereldkampioen Luca Brecel: “Hij speelt snooker zoals niemand anders”

Luca Brecel kroonde zich maandagavond in het Crucible Theatre van Sheffield voor de eerste keer in zijn carrière tot wereldkampioen snooker. In de finale won de 28-jarige Limburger met 18-15 van de Engelsman Mark Selby. ‘The day after’ stond Brecel, uiteraard, groot in de Britse pers.

Na een briljante derde sessie (6-2) mocht Brecel met een 15-10 voorsprong aan de slotsessie beginnen. Die diepte hij met een 67 break meteen nog verder uit, maar met onder meer breaks van 78 en 122 won Selby de resterende drie frames voor de pauze. Erna knokte ‘The Jester from Leicester’ zich verder terug tot 16-15, maar kon hij niet voorkomen dat ‘The Belgian Bullet’ via een 51 break tot op één frame van de titel kwam. Een spelletje later maakte Brecel het met een 112 century in stijl af.

Brecel houdt aan de wereldtitel 500.000 pond (569.500 euro) over. Op de Order of Merit klimt hij daarmee van de tiende naar de tweede plaats op. Het verschil met ‘s werelds nummer een Ronnie O’Sullivan, die vorig jaar zijn zevende wereldtitel vierde, is slechts 9.500 pond. Selby verliest de rankingpoints van zijn vierde wereldtitel in 2021 en zakt van twee naar vijf.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Adembenemende Luca Brucel klopt Selby in Crucible classic”, is de titel op het verslag van de World Snooker Tour. “Brecels unieke natuurlijke flair en opmerkelijke kalmte waren de cruciale kwaliteiten om de eerste wereldkampioen van het Europese vasteland te worden door snookericoon Mark Selby met 18-15 te verslaan. Golfer Bobby Jones zei ooit over zijn concurrent Jack Nicklaus: ‘Hij speelt een spel dat ik niet aankan’. Die woorden doen nu denken aan Brecel. Hij speelt snooker zoals niemand anders. De Belg vatte deze topwedstrijd aan vol nonchalant zelfvertrouwen en leunde op flamboyant shot-making. Zelfs de grootste ooit, Ronnie O’Sullivan’, gaf toe dat niemand snooker speelt zoals Brecel.”

“Het duurde misschien negen jaar langer dan hij had gepland, maar de grote toekomst die Luca Brecel als kind werd toegeschreven is eindelijk uitgekomen”, schrijft The Guardian. “Nog voor hij één voet in The Crucible had gezet op z’n 17de, toen hij de jongste WK-speler ooit werd, werd al voorspeld dat hij als tiener wereldkampioen zou worden. Dat plannetje kwam niet uit want tot drie weken geleden had Brecel niet eens een WK-match gewonnen. Maar nu maakte de jongen die op z’n negende begon te snookeren zijn belofte helemaal waar. Tot nu was Maasmechelens beste exportproduct Arsenal-speler Leandro Trossard, maar heel België heeft er nu een superster bij. Hij is de jongste wereldkampioen sinds Shaun Murphy in 2005 door een thriller te overleven in Sheffield. De comeback van grootmeester Selby leek een feit, maar Brecel bleef kalm en snookerde zich met entertaining snooker naar de wereldtitel. Er komt nu misschien een snookerhype in België, maar Brecel heeft de hele sport een ‘shot in the arm’ gegeven. Snooker heeft niet alleen een nieuwe wereldkampioen, het heeft ook een nieuwe rockster.”

© AFP

Volwassen

“Ronnie O’Sullivan-beul Luca Brecel wint het WK na dramatische finale”, kopt The Sun. “Laat het feest beginnen! Brecel kroonde zich tot wereldkampioen na een van de meest ongewone voorbereidingen ooit, dankzij zijn mantra: ‘fail to prepare, prepare to succeed’. De nonchalante Belg vertrouwde op zijn natuurlijk aangeboren talent en ‘swagger’ om zich door de moeilijke momenten te sleuren. Hij pakt een half miljoen mee naar huis ondanks een geweldige comeback van Mark Selby. Zelfs toen Selby hem wilde pijnigen, had hij de discipline en de kalmte om dat alles van zich af te schudden.”

“Brecel wordt volwassen op het grootste podium”, titelt de BBC. “Dit was een wedstrijd die aanzien werd als de grootste test ooit voor de mentale sterkte, maar ook voor zijn onbetwistbare kunnen. Maar weinigen waren voorbereid voor zijn fantastische start in de finale. Maar wat wel al duidelijk was: Brecel’s roekeloze stijl heeft hem geliefd gemaakt bij fans over de hele wereld. En hij sleepte een emotionele zege over de lijn door de kalmte te bewaren.”

“Wat een verfrissing doorheen het hele toernooi”, stelde ex-wereldkampioen John Parrott op de Britse staatszender. “Zo leuk om naar te kijken. Hij gaat voor ballen en daarbij maakt het hem niks uit of hij mist. Maar hij pot er meer dan hij er mist. We hebben het al een hele avond over de vechtlust van Mark Selby, maar kijk eens naar Luca. Om zo een wereldtitel binnen te halen… Dat was het teken van een echte kampioen.”

“Jonge speler zullen dit zien en denken: Oké, zo wil ik spelen, zo kan ik winnen”, vulde zesvoudige wereldkampioen Steve Davis aan. “Blijf niet nadenken over elke bal. Bedenk een shot en ga ervoor. Het is geweldig om te zien hoe iemand ongeremd snooker kan spelen, maar toch een balans vindt.”

© AP

“Met zijn exuberante stijl zorgt Luca Brecel voor een terugkeer naar de hoogdagen van het snooker”, claimt The Daily Mail. “Niet slecht voor een kerel die niet traint. Best goed voor een speler die meer drinkt dan aan het laken staat. Maar het feestbeest heeft geschiedenis geschreven ‘the party boy is now a history boy’). Het snooker viert feest. Zijn triomf is van cruciaal belang voor de sport. Niet omwille van zijn leeftijd of nationaliteit, maar voor zijn stijl.”

Via Twitter kreeg Brecel al heel wat felicitaties uit de Belgische sportwereld (onder meer van Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Steven Defour, Marc Sergeant...) en ook van collega”s. “Gefeliciteerd. Een ongelooflijke prestatie, je hebt het helemaal verdiend, geniet ervan” postte Ronnie O’Sullivan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Had ik het niet gezegd? Proficiat Luca”, twitterde Mark Williams, die in januari via hetzelfde medium al voorspelde dat Brecel wereldkampioen zou worden. “Gefeliciteerd met een verbluffende prestatie de voorbije zeventien dagen en vooral in de finale. Dit toernooi winnen is ongelooflijk moeilijk en voor een niet-Brit is het nog tien keer lastiger. Een enorme verwezenlijking”, klonk het bij Judd Trump, net als O’Sullivan en Williams een voormalige wereldkampioen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen