Australië wordt eerste land ter wereld dat vapen verbiedt

De import van vapes die niet bestemd zijn voor apotheken, zal verboden worden. Ook alle wegwerp-e-sigaretten worden in de ban geslagen. En het aantal beschikbare verpakkingen, smaakjes, en kleurtjes wordt beperkt. “Geen kauwgomsmaken meer, geen roze eenhoorns meer, of vapes vermomd als markeerstiften, zodat kinderen ze in hun pennenzak kunnen verstoppen. In plaats daarvan krijgen we eenvoudige verpakkingen met eenvoudige smaken”, zei Butler.

Volgens de minister is vapen “het grootste achterpoortje in de Australische geschiedenis”. De winst die Australië geboekt heeft bij het terugdringen van tabaksgebruik, mag niet ongedaan worden gemaakt door “de nieuwe bedreiging” voor volksgezondheid. “Vapen is verkocht aan overheden en gemeenschappen over de hele wereld als een therapeutisch product om langdurige rokers te helpen stoppen”, klinkt het.

Butler kondigde ook een aantal pakketten aan die de gezondheidszorg moeten ondersteunen, zoals een nieuw programma voor longkankerscreening. Australië zal de belasting op tabak de komende drie jaren elk jaar met vijf procent verhogen om die programma’s te bekostigen. “We weten dat een duurdere sigaret een onaantrekkelijkere sigaret is”, aldus nog minister Butler. Een pakje van 25 sigaretten kost ongeveer 50 Australische dollar (ongeveer 30 euro).