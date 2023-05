Zware ochtendspits door dodelijk ongeval op E40 in Ternat, al meer dan tien kilometer file

Een autobestuurder reed dinsdagochtend met hoge snelheid in op een vrachtwagen op de E40 richting Gent ter hoogte van Ternat. De bestuurder kwam daarbij om het leven. Oorspronkelijk was de weg volledig versperd, momenteel zijn de rechterrijstrook en de pechstrook vrij. Wanneer de snelweg weer volledig vrij zal zijn, is nog niet duidelijk.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan de omgeving te vermijden. Van Gent naar Hasselt rij je beter via Antwerpen.

