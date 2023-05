Francesco Planckaert tegen zijn zin meteen naar huis in ‘Special forces’: “Je lichaam kapotmaken, dat is verkeerd”

Vooraf had de ex-wielrenner al gezegd dat hij geen opgever is. “Ik weet zeker dat ik mezelf ga tegenkomen, en dan hoop ik dat ze me op tijd stilleggen.” Nadat Planckaert een kwetsuur opliep in de Marokkaanse woestijn was hij inderdaad niet geneigd om te stoppen. Hoewel hij zijn arm niet meer kon optillen, wilde hij nog een dag wachten. Maar de instructeurs waren duidelijk. “Mensen die luisteren naar hun lichaam en op tijd neen kunnen zeggen, dát zoeken we. Blijven doorgaan en je lichaam kapotmaken, dat is verkeerd.”

Chef Filip toonde geen medelijden en stuurde Planckaert weg. “Ik zweeg over de pijn, omdat ik niet wou klagen. Uiteraard ben ik teleurgesteld.” Wel kan hij terugblikken op een reeks stevige opdrachten, zoals een ‘face down rappel’ van een 20 meter hoge toren en een loodzware tocht met gevulde jerrycans.

Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez moet vrezen voor een korte deelname. Hij kreeg van de operators een waarschuwing omdat hij te weinig deed in de groep en geen orders opvolgde. De politicus krijgt nog één dag om zich te herpakken.

