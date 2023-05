Landbouwer (54) overlijdt aan verwondingen na aanval door stier

De 54-jarige landbouwer Lieven De Wilde, die in de Oudenaardsesteenweg in de Kruisemse deelgemeente Wannegem-Lede ook het aardappelbedrijf D&D Patat runt, is maandag overleden nadat hij op zijn hoeve door een stier werd aangevallen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De landbouwer zou op dat ogenblik alleen op de hoeve aan het werk geweest zijn. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar hulp kwam te laat. Het slachtoffer bezweek aan zijn levensgevaarlijke verwondingen.

Landbouwer Lieven De Wilde was ook actief als loonwerker. Voorts voerde hij opdrachten uit voor lokale besturen, zoals onder meer het maaien van bermen en het strooien van zout.