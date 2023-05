Zonnebrillen, Chanel en een kattenpak: sterren op Met Gala eren Karl Lagerfeld

Het kruim van de wereldsterren heeft zich weer van zijn meest glamoureuze – of grappigste – kant laten zien op hét mode-evenement van het jaar, het Met Gala in New York.

Het gala in het Metropolitan Museum of Art, georganiseerd door Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour, kreeg dit jaar als thema ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’. De beroemde aanwezigen brachten op de wit-met-blauw-en-rode loper een ode aan de in 2019 overleden Duitse modeontwerper. En zijn kat Choupette. Bekijk hier de opvallendste outfits.

Jared Leto — © REUTERS

Doja Cat — © REUTERS

Jeremy Pope en Olivier Rousteing. — © Getty Images via AFP

Lily Collins — © AFP

Lil Nas — © Getty Images via AFP

Cardi B veranderde onderweg van outfit. — © CJ Rivera/Invision/AP

Janelle Monáe — © Getty Images via AFP

Serena Williams en haar man Alexis Ohanian kondigden aan dat ze een tweede kindje verwachten. — © Getty Images via AFP

LEES OOK. Serena Williams in verwachting van tweede kindje

Kim Kardashian – en haar halfzussen – waren dan toch uitgenodigd, ondanks geruchten die het tegendeel beweerden. — © REUTERS

LEES OOK. Kardashians dit jaar mogelijk niet uitgenodigd voor Met Gala

Kylie Jenner — © AFP

Kendall Jenner — © Getty Images via AFP

Pedro Pascal — © Evan Agostini/Invision/AP

Tommy Hilfiger in een hemd dat hij van Lagerfeld kreeg, en Dee Ocleppo — © REUTERS

Ke Huy Quan — © EPA-EFE

Roger Federer — © AFP

Usher — © EPA-EFE

Glenn Close — © Getty Images via AFP

Finneas en Billie Eilish — © Evan Agostini/Invision/AP

Alton Mason — © REUTERS

Brian Tyree. — © AFP

Erykah Badu — © REUTERS

ASAP Rocky en Rihanna — © REUTERS

Rihanna — © Evan Agostini/Invision/AP

Taika Waititi en Rita Ora — © AFP

Viola Davis — © AFP

Yung Miami en Sean ‘Diddy’ Combs — © Getty Images via AFP

Keith Urban en Nicole Kidman, die de jurk draagt uit haar Chanel No. 5 reclamespot. — © EPA-EFE

Lizzo — © Getty Images via AFP

Kristen Stewart — © AFP

Mary J. Blige — © AFP

Pete Davidson en Michelle Yeoh — © AFP

Tems — © AFP

Dua Lipa — © Getty Images via AFP

Donatella Versace en Anne Hathaway — © CJ Rivera/Invision/AP

Liu Wen — © EPA-EFE

Olivia Rodrigo — © AFP

Stephanie Hsu — © Evan Agostini/Invision/AP

Jennifer Lopez — © AFP

Florence Pugh — © AFP

Harvey Guillén — © Evan Agostini/Invision/AP

Jenna Ortega — © REUTERS

Marc Jacobs en Paris Hilton — © REUTERS

Gigi Hadid — © REUTERS

Bella Ramsey — © AFP

Anok Yai — © AFP