Leicester-Belgen schieten niet veel op met gelijkspel in degradatiekraker tegen Everton (2-2)

Leicester City en Everton hebben maandag op de 34e speeldag van de Premier League de punten gedeeld. De kelderkraker in het King Power Stadium eindigde op 2-2. Daar schieten beide teams in de strijd om het behoud niet veel mee op.

Op het kwartier bracht Calvert-Lewin Everton via een strafschop op voorsprong, maar via Söyüncü - op assist van Faes - en Vardy draaide de thuisploeg de rollen voor rusten nog om. Maddison miste voor Leicester diep in de blessuretijd een penalty en dat bleek fataal, want Iwobi had er in het begin van de tweede helft al 2-2 van gemaakt.

Timothy Castagne, Wout Faes en Youri Tielemans maakten bij Leicester de negentig minuten vol. Dennis Praet viel twee minuten voor tijd in. Aan de overzijde bleef Amadou Onana negentig minuten op de bank.

Leicester staat met dertig punten op de zestiende plaats in de stand, maar ook Leeds (17e) en Nottingham Forest (18e en voorlopig eerste degradant) tellen dertig punten. Everton is negentiende met 29 punten.