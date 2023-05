Nieuwe Amerikaanse evacuatiemissie haalt 700 mensen weg uit Soedan

De laatste Amerikaanse evacuatiemissie heeft meer dan 700 mensen die in Soedan zaten in veiligheid gebracht. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag aangekondigd.

In het weekend zijn Amerikaanse burgers en burgers van andere nationaliteiten richting de Saoedische stad Jeddah geëscorteerd. Hoeveel van hen Amerikaanse burgers waren, is nog onduidelijk. Verdere overtochten blijven mogelijk, maar dat hangt vooral af van de veiligheidssituatie in Soedan, onderstreepte de woordvoerder van het ministerie.

Sinds het begin van het conflict medio april hebben de VS naar verluidt 1.000 Amerikaanse burgers uit Soedan in veiligheid gebracht. Personeel van de ambassade en hun gezinnen werden rechtstreeks uit Khartoem geëvacueerd door het Amerikaanse leger.

In het Noordoost-Afrikaanse land Soedan strijden het leger en de paramilitaire militie Rapid Support Forces (RSF) om de macht. Sindsdien wordt er in Khartoem en andere delen van het land hevig gevochten.