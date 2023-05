De broers Patrick, Chris en Michel Schelfhout (vlnr.) gaan met Biogas Bree als eerste bedrijf in België vloeibaar biogas produceren. — © Karel Hemerijckx

Bree

Biogas Bree gaat als eerste in België vloeibaar biogas produceren. Het bedrijf gaat ook CO2 capteren en vloeibaar maken. De familie Schelfhout investeert 11 miljoen in de biogascentrale die in september 2024 klaar zal zijn.