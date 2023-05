Zwangere Thaise (36) verdacht van gifmoord op minstens 14 bekenden nadat vriendin vermoedelijke moordpoging overleeft

Sararat Rangsiwuthaporn zit vast in de vrouwengevangenis in Bangkok. Tijdens haar arrestatie vorige week vond de politie een fles cyanide. Ze ontkent alles. Foto: ANP / EPA

De familie van het slachtoffer had argwaan geuit, nadat ze eerder deze maand stierf tijdens een reis met Sararat. Volgens de politie heeft de 36-jarige vrouw minimaal veertien moorden op haar naam staan. Onder de doden zijn een voormalige partner en twee vrouwelijke politieagenten. Eén persoon wist te overleven, nadat Sararat had geprobeerd haar te vergiftigen.

De politie zegt dat ’Am Cyanide’, zoals ze met haar roepnaam in lokale media wordt genoemd, alle slachtoffers kende. Ze heeft de moorden mogelijk om financiële redenen gepleegd. “We onderzoeken of ze betrokken was bij geldleningen. De meeste slachtoffers hadden voor hun dood geldbedragen van vijf of zes cijfers naar haar overgemaakt”, aldus Anek Taosuparp, plaatsvervangend commandant van de afdeling Misdaadbestrijding.

Apotheek

Tijdens haar arrestatie vorige week vond de politie een fles cyanide in bezit van Sararat. Haar ex-man is een ervaren politieagent en haar oudere zus heeft een apotheek waar de politie verdachte pillen aantrof.

Familieleden van slachtoffers hebben ook aangifte gedaan van verdwenen juwelen en geld.

De vermeende seriemoordenares, die vier maanden zwanger is, heeft alle beschuldigingen ontkend. De Thaise autoriteiten hebben haar borgtocht geweigerd. Ze zit vast in de vrouwengevangenis van Bangkok. Volgens de autoriteiten heeft ze een voorgeschiedenis van psychische aandoeningen.

Boeddhistisch beschermingsritueel

Twee weken geleden was Sararat met een 32-jarige vriendin, Siriporn Khanwong, naar de provincie Ratchaburi ten zuidwesten van Bangkok gereisd. Daar hadden ze deelgenomen aan een boeddhistisch beschermingsritueel bij een rivier. Kort daarna stortte haar vriendin in en stierf ter plekke op de oever.

Tijdens de autopsie werden sporen van cyanide in het lichaam van Siriporn gevonden. Ook haar telefoon, geld en tassen waren verdwenen toen ze werd gevonden.

Volgens de politie begonnen de moorden in 2020 en zijn de andere slachtoffers op een vergelijkbare manier overleden. Eén vriendin, die volgens de politie ook doelwit was, had haar 250.000 baht (omgerekend 6645 euro) geleend. De vrouw moest overgeven en was flauwgevallen nadat ze had gegeten met Sararat, maar overleefde het.

Pil ingenomen

Ze vertelde de politie dat ze een beklemmend gevoel had op haar borst en het gevoel in haar handen verloor, nadat ze een pil had ingenomen die haar door de vermeende seriemoordenaar was aangeboden in een winkelcentrum in de westelijke provincie Kanchanaburi. Ze werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht.

Cyanide kan tot enkele maanden na de dood in lijken worden aangetroffen. Het is een snel werkend gif dat de toevoer van zuurstof naar de lichaamscellen blokkeert, wat hartaanvallen kan veroorzaken. De eerste symptomen zijn duizeligheid, kortademigheid en braken. Zelfs een minimale dosis, veel kleiner dan een gram, kan al dodelijk zijn.

Het gebruik van cyanide in Thailand is streng gereguleerd. Degenen die ongeoorloofde toegang hebben, riskeren twee jaar gevangenisstraf.

’Kid the Ripper’

Thailand is in het verleden geterroriseerd door meerdere seriemoordenaars, waaronder Somkid Pumpuang, ook bekend als ’Kid the Ripper’ die in 2005 vijf masseuses en nachtclubzangeressen vermoordde. Nirut Sonkhamhan, ook bekend als de ’Pick-up Truck Killer’, vergiftigde negen taxichauffeurs met pesticiden tussen 2011 en 2012, van wie er zeker vier als gevolg daarvan zijn overleden.

The Serpent

De beroemdste seriemoordenaar in het land is de 78-jarige Fransman Charles Sobhraj die in december werd vrijgelaten uit een Nepalese gevangenis. De zogenoemde ’Bikini Killer’ was de inspiratie voor de Netflix-serie The Serpent. Hij zou tussen 1972 en 1982 meer dan twintig moorden hebben gepleegd in Thailand, waarbij hij zijn slachtoffers drogeerde, wurgde en verbrandde.

Maar vrouwelijke seriemoordenaars zijn wereldwijd zeldzaam en Thai vrezen nu de meest beruchte aller tijden te hebben opgepakt.