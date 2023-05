Jonathan Vervenne lost verwachtingen in en kroont zich tot Belgisch kampioen tijdrijden bij de beloften

Jonathan Vervenne is de nieuwe Belgische kampioen in het tijdrijden. De Riemstenaar won in Waregem met een voorsprong van 53 seconden op dichtste belager Robin Orens. Victor Vancouillie moest als derde bijna een minuut toegeven.

Dat Vervenne kampioen zou worden is geen verrassing. Nu uittredend kampioen Alec Segaert een proflicentie beet heeft, is Vervenne de beste Belgische tijdrijder bij de U23. Vorig jaar strandde de Riemstenaar nog op slechts één seconde van de titel, dit keer kon en zou hem die niet ontglippen.

Het was vooral de manier waarop de renner van het developmentteam van Soudal Quick-Step zich naar de tricolore fietste, die tot de verbeelding sprak. Vervenne legde de afstand af aan een gemiddelde snelheid van 49,4 kilometer per uur. Senne Thonnon verdient zeker ook een vermelding, de provinciale tijdritkampioen eindigde in dit sterke deelnemersveld als vijftiende.

0, 035 seconden

Het scheelde maar een haar of er was nog een tijdrittitel mee naar Limburg verhuisd. Eerstejaarsnieuweling Yasu Vervoort strandde op slechts 0,035 seconden van zijn ploegmaat Jinze Joris. Een verwaarloosbaar verschil. De Maaseikenaar was na afloop dan ook begrijpelijk ontgoocheld, zeker omdat hij ook een betere tijd afklokte dan de tweedejaarsnieuwelingen. In die categorie zorgde Lummenaar Yoram Knaepen voor een zilveren plak. Hij strandde op 17 seconden van de titel, die naar favoriet Thibaut Van Damme ging.

Bij de vrouwen was er nog Limburgs succes: Anna Vanderaerden werd derde bij de dames-juniores, Lobke Beenaerts zorgde voor een vijfde Limburgse medaille door goud te behalen bij de meisjes U17. Bij de heren-juniores ging de titel naar Duarte Marivoet Scholiers. Sente Sentjens was de beste Limburger met een vijfde plaats. (fv)