KV Mechelen aast op Algerijnse rechtsachter van Lommel SK

De inwoner van Ham was afgelopen zondag een opvallende toeschouwer in het Koning Boudewijnstadion voor de Belgische bekerfinale tussen KV Mechelen en Antwerp FC. Het Lommelse jeugdproduct is, ondanks een doorlopend contract tot 2024, klaar voor een stap hogerop.

De rechtsachter was eerder dit seizoen goed voor zes doelpunten en wekte daarmee heel wat interesse uit eerste klasse en werd ook Algerijns belofte-international. KV Mechelen is op dit moment de meest concrete piste. Een akkoord op clubniveau is er nog niet.

Belghali kwam in de zomer van 2018 over van de jeugdopleiding van Zulte Waregem. Lommel SK zal eerstdaags meer duidelijkheid geven over andere vertrekkers. (svc)