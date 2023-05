Familie en bikervrienden in rouw na overlijden Alain (57): “Zijn laatste ritje kwam veel te vroeg”

De familie en vele bikervrienden van Alain Callewaert (57) uit Torhout zijn in rouw. Alain kwam zondagavond om het leven bij een verkeersongeval toen hij een inhaalmanoeuvre fout inschatte, op nog geen kilometer van zijn woning. “Iets dat hem absoluut niet typeert, want hij was een biker in hart en nieren en genoot van rustige ritten. Helaas kwam zijn laatste ritje veel te vroeg”, treurt zijn broer Davy.

Het ongeval gebeurde zondagavond rond 18 uur op de Roeselaarseweg in Torhout. Alain was op zijn Honda motor onderweg naar huis, nog geen kilometer verderop. Toen hij een auto wilde inhalen ging het fout. Alain merkte een middengeleider te laat op en reed er frontaal op. Zelf kreeg hij een klap van een verkeersbord en door de hoge rand van de geleider werd zijn motor weg gekatapulteerd. De tweewieler eindigde tussen de trekker en oplegger van een vrachtwagen.

Alain kwam na de klap hard ten val. Snelle hulp van verschillende getuigen en een reanimatiepoging van de hulpdiensten konden niet meer baten. Omdat er duidelijkheid was over hoe het ongeval ontstond werd er geen deskundige aangesteld.

Snel na het ongeval kwamen heel wat familieleden naar de plaats, zij wonen immers vlakbij. Het verdriet bij hen is immens. (lees verder onder de foto)

Het ongeval gebeurde zondagavond op de Roeselaarseweg in Torhout. — © jhm

“Als ik moet gaan, dan met motor”

“We zijn enorm aangeslagen”, zegt zijn broer Davy. “Hij was een broer uit de duizend. Iemand die zijn problemen altijd voor zich hield maar altijd bereid was om te helpen bij de problemen van een ander. In de familie stond hij gekend als ‘nonkel Snoeptje’ omdat hij altijd klaar stond met koekjes of snoepjes voor de kleinkinderen. Het is verschrikkelijk dat hij nu al moest gaan. Hij reed al met de motor van toen hij 20 jaar was. Tonnen ervaring had hij. Een biker in hart en nieren die altijd rustig reed. Hij kende die weg als zijn broekzak. We kunnen niet anders dan denken dat hij verstrooid moet geweest zijn toen hij zijn manoeuvre inzette. Alain kwam van de laatste voetbalwedstrijd van Zarren, waar hij familie wou aanmoedigen. Zo typisch voor hem. En dan op deze manier verongelukken. Nu, hij zei altijd: “als ik moet gaan, dan liefst op mijn motor.’ Maar helaas kwam dat laatste ritje veel te vroeg.” (lees verder onder de foto’s)

Alain werd 57 jaar. — © jhm

Alle hulp voor Alain kwam te laat. — © jhm

Geliefd lid motorclub

Alain en zijn vrouw Sonia waren sinds enkele jaren lid van motorclub MTC2Route met clublokaal in de Estaminée in Wijnendale bij Torhout. De club telt zo’n 100 actieve leden en daar werd verslagen gereageerd.

“We doen wekelijks ritten overal in het land maar Alain pikte er meestal de ritten in de regio uit”, klink het. “Hij was eigenlijk altijd opgewekt en maakte graag ‘leute’. Zelf was hij niet de persoon die perse wou opvallen en hield hij zijn voetjes altijd op de grond. Een gezapige toffe kerel die altijd te vinden was voor een kwinkslag. Zo reed hij ook altijd: gezapig, nooit roekeloos, want hij was een biker in hart en nieren. Dat hij een inhaalmanoeuvre fout inschatte vlakbij zijn woning verraste ons. Wellicht was hij even verstrooid. Hij zal echt gemist worden.”

Over de afscheidsplechtigheid van Alain was nog geen duidelijkheid.