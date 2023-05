Was grote Londense bankoverval complot van geheime dienst om pikante foto’s van prinses Margaret te recupereren?

De spectaculaire overval op Lloyds Bank, in 1971 in hartje Londen, was wellicht in scène gezet door de Britse geheime dienst MI5. Volgens een Britse documentaire zou het de daders niet om geld te doen zijn geweest, wel om pikante foto’s van prinses Margaret.

Prinses Margaret, de jongere zus van wijlen koningin Elizabeth II en tante van huidig koning Charles III, was een levensgenieter en liep niet altijd netjes in de pas zoals haar oudere zus deed. Ze was niet vies van de mannen maar viel af en toe op de verkeerde, zoals een Brit met een crimineel verleden.

Prinses Margarets meest tragische verhaal is ongetwijfeld haar romance met Peter Townsend, piloot en oorlogsheld. Omdat hij de gescheiden vader van twee kinderen was, oordeelde haar zus, koningin Elizabeth, dat Townsend niet thuishoorde in de Britse koninklijke familie. Onder haar druk, en uit plichtsbesef, brak Prinses Margaret met haar ware liefde.

1950. Margaret (dan 20, rechts) op een evenement met Peter Townsend (36, links). — © ISOPIX

Prinses Margaret trouwde in 1960 dan maar met fotograaf Anthony Armstong-Jones. Hoewel ze twee kinderen kregen, liep het huwelijk stuk door hun botsende karakters. Naar verluidt scholden ze elkaar middels kattebelletjes uit, en probeerde Armstrong-Jones prinses Margaret voor schut te zetten door te strippen tijdens een koninklijk kerstbanket, tot ontzetting van de Queen. Hun huwelijk hield toch stand tot 1978.

Eiland Mustique

Na prinses Margarets overlijden doken er getuigenissen op over wilde feestjes en drugsgebruik. Onder meer op het Caraïbische eiland Mustique.

Tijdens de jaren zestig werd prinses Margaret, die net als Lady Di later door de pers gevolgd werd als een ware ster, gekoppeld aan beroemdheden als Rolling Stone Mick Jagger en acteur Peter Sellers, al werd dat nooit bewezen. Wat wel uitlekte, was haar affaire met de veel jongere tuinman Roddy Llewellyn. En met een crimineel.

Er bestonden foto’s waarop ze te zien was met onderwereldfiguur John Bindon. Geposeerde kiekjes, maar ook verboden foto’s. Seksueel compromitterende beelden van de prinses die tegen haar en tegen het hof konden gebruikt worden. Bindon bewaarde ze in een bankkluis.

Geen echte bankroof

Het zou het Britse hof erg slecht uitgekomen zijn moesten die openbaar zijn gemaakt. En dus werd de Britse geheime dienst MI5 op de zaak gezet. In het grootste geheim wel te verstaan want slechts een handvol mensen wisten er van. Onder hen ook de koningin.

Volgens de nieuwe documentaire ‘ Greatest Heists with Pierce Brosnan’ die voorlopig niet bij ons te zien is en volgens een film uit 2008, wordt The Bank Job, de spectaculaire overval op Lloyds Bank in 1971, gelinkt aan die foto’s. Het was met andere woorden geen echte bankoverval, maar een complot van MI5.

Een bende baande zich in de nacht van 11 op 12 september 1971 een weg naar de kluizenzaal van de bank via een twaalf meter lange tunnel die werd gegraven vanuit een gehuurde winkel. In de kluizenzaal openden ze tientallen kluizen en verdwenen met 3 miljoen pond. Al zou dat geld bijzaak zijn geweest en werd het vooral meegenomen om alles op een echte bankroof te laten lijken. Want het MI5-commando had een andere opdracht: de pikante foto’s van prinses Margaret die seks had met een gangster recupereren. Dat lukte.

Verbod om er over te berichten

Een regeringsverbod, bekend als een D-bericht, werd nadien opgelegd om verdere berichtgeving over de kraak te voorkomen en het Nationaal Archief over de inval blijft verzegeld tot 2071, toch wel een hoogst ongebruikelijke stap voor een misdaad zonder duidelijk risico voor de nationale veiligheid.

Vier mannen werden in 1973 opgepakt voor de feiten en Michael X, een van hen, werd in 1975 in Trinidad opgehangen. Niet voor de overval maar voor een moord.