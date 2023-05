Olympisch kampioen verspringen Ralph Boston op 83-jarige leeftijd overleden

Ralph Boston, de Amerikaan die olympisch kampioen verspringen werd tijdens de Spelen van 1960, is op 83-jarige leeftijd overleden. Volgens de Amerikaanse atletiekbond is de voormalige verspringer afgelopen zondag overleden na een hartinfarct.

Boston veroverde z’n olympische titel op de Spelen in Rome in 1960, toen hij het olympisch record van Jesse Owens brak. Boston sprong 8,12 meter. Enkele weken daarvoor had de Amerikaan ook al het wereldrecord van diezelfde Owens afgesnoept (8,21 meter).

Verder pakte Boston ook nog zilver op de Spelen van 1964 in Tokio en brons in Mexico (1968). De Amerikaanse atletiekbond reageerde verslagen op het overlijden van Boston: “Onze sport is een legende kwijtgeraakt met het overlijden van Ralph Boston, de beste verspringer van zijn tijd. Boston brak het wereldrecord zes keer.”