Rechter verwijst verzoek Trump om verkrachtingszaak ongeldig te verklaren naar prullenmand

In de nacht van zondag op maandag had Trumps advocaat een brief gestuurd naar de rechter, waarin hij vroeg om “elk geval waarin het Hof de feiten van deze zaak verkeerd heeft weergegeven voor de jury” te corrigeren of hem meer manoeuvreerruimte toe te staan bij het verhoor van Carroll. De advocaat had het voorts ook nog over Trumps “oneerlijke behandeling door het Hof”

LEES OOK. Nieuw proces tegen Donald Trump: columniste zegt dat ze verkracht werd in een pashokje

Trump staat voor een burgerlijke rechtbank in New York terecht voor de verkrachting van schrijfster E. Jean Carroll in 1996 in een pashokje van het luxewarenhuis Bergdorf Goodman in Manhattan. Carroll klaagde de voormalige president aan wegens smaad omdat hij haar als leugenaar had afgeschilderd. Een nieuwe wet in New York maakte het onlangs mogelijk de aanklacht van aanranding toe te voegen. Strafrechtelijk zijn de beschuldigingen verjaard.

Het zou ongewoon zijn voor een rechter om een zaak ongeldig te verklaren op basis van zijn eigen uitspraken in de rechtbank.