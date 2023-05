VIDEO. Was Sergio Perez de beste in Bakoe? Was Verstappen terecht pissig op Russell? Komt de F1 naar Spa in 2024?

Na een maand pauze is de F1 herstart met een tumultueuze GP in Bakoe. Was Sergio Perez echt beter dan Max Verstappen? De wereldkampioen schold George Russell uit voor “eikel”, had hij een punt? Zijn Ferrari en Mercedes dichter gekropen? En wat mogen we zondag verwachten in Miami. Onze F1-watcher Marc Cornelissen legt het uit.