Woning in Peer onbewoonbaar na zware keukenbrand, kat overleden

Maandagmiddag is een zware keukenbrand uitgebroken in een woning op het Kloosterveld in Peer. De bewoners waren op dat moment niet thuis. De brandweer Noord-Limburg kwam blussen. De woning is onbewoonbaar verklaard.

De brand ontstond rond 12 uur door een kookpot die op het vuur stond. “De bewoners van het huis, een al wat ouder koppel, waren op dat moment zoals gewoonlijk naar de markt in het centrum”, vertellen de buren, die de bewoners alarmeerden. Toen het koppel thuiskwam, hing de woning al vol rook. De brandweer Noord-Limburg kwam ter plaatse om te blussen.

“De brandweerlui vertelden dat de schade nog veel groter had kunnen zijn”, zeggen de buren. “De vensterglazen waren door de hitte gebarsten, maar hadden het nog niet begeven. Als ze gesprongen waren, dan was er waarschijnlijk een uitslaande brand ontstaan.”

Kat blijft in brand

Een buurvrouw werd door andere buurtbewoners gealarmeerd. “Ik was ook op de markt en werd gebeld door buren”, zegt ze. “Ik stond te trillen op mijn benen, maar gelukkig was het geen uitslaande brand en zijn er geen menselijke slachtoffers gevallen. Het koppel heeft wel een kat en een hond. De kat is in de brand gebleven, maar het hondje was gelukkig mee naar de markt.”

De keuken van het huis brandde volledig uit en de benedenverdieping liep zware schade op. Op de bovenverdieping is er veel rookschade. De woning is onbewoonbaar verklaard. Het koppel, dat het huis huurde van Kempisch Tehuis, is ondergebracht in hotel De Boskar. Daar kunnen ze de rest van de week verblijven. Er wordt nog bekeken waar het koppel daarna naartoe kan.(Patrick Brebels)