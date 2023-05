Jérémy Doku (20) leek zijn superkracht kwijt, maar de magie is terug. De spurtbom van Stade Rennes was onhoudbaar tegen Angers SC en scoorde twee keer: 4-2. Zo werkt hij aan zijn stats met 4 goals in zijn laatste drie matchen, laat hij alle blessureleed (definitief?) achter zich en dient hij de analist die hem “een grote flop” noemde van repliek. De Rode Duivel tovert weer: Doku’s pocus.